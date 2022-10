VIDEO Alex Ionita II, suspendat un an dupa un scandal de dopaj, se pronunta in cazul Simonei Halep: "Greu sa revina"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat sambata, 22 octombrie 2022, 15:19 / Actualizat sambata, 22 octombrie 2022 15:37Alexandru Ionita II, mijlocasul in varsta de 27 de ani de la Rapid, a comentat situatia Simonei Halep, suspendata provizoriu dupa ce a picat un test anti-doping efectuat la US Open. Ionita a trecut printr-un caz asemanator, fiind suspendat un an dupa ce a incalcat regulamentul anti-doping.In cazul fotbalistului, a fost vorba despre administrarea ... citeste toata stirea