VIDEO Alexander Zverev, calificat in "optimi" la Wimbledon in ciuda unei cazaturi de cosmar, l-a chemat pe Pep Guardiola sa revina la Bayern!

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 06 iulie 2024, 21:16 / Actualizat sambata, 06 iulie 2024 21:18Germanul Alexander Zverev, 27 de ani, numarul 4 ATP, s-a calificat in optimi de finala la Wimbledon, dupa 6-4, 6-4, 7-6 (15) in fata lui Cameron Norrie, 28 de ani, 42 ATP, si rezistand dupa o cazatura suferita in setul secund.Recent finalist la Roland Garros, Alexander Zverev arata ca este capabil sa fie periculos pe orice suprafata, inclusiv iarba londoneza, acolo unde a atins pana ... citește toată știrea