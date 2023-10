Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 15:00 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 16:20Alin Petrache (46 de ani), presedintele Federatiei Romane de Rugby, a dezvaluit ca forul pe care il conduce are probleme uriase cu banii si il ataca pe Eduard Novak, fostul ministru al Sportului.In urma parcursului dezastruos de la Cupa Mondiala, in care Romania s-a facut de ras in toate cele 4 meciuri din grupa, Petrache a facut o conferinta de ... citeste toata stirea