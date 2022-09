VIDEO Ana Bogdan, invinsa de campioana de la Wimbledon la Portoroz * Parcursul senzational se incheie in semifinale

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 septembrie 2022, 07:08 / Actualizat duminica, 18 septembrie 2022 07:16Ana Bogdan (29 de ani, locul 65 WTA) a fost eliminata de Elena Rybakina (23 de ani, 25 WTA), campioana de la Wimbledon 2022, in semifinalele turneului WTA250 de la Portoroz (Slovenia), scor 1-6, 1-6.Rybakina o va infrunta in finala pe Katerina Siniakova (82 WTA), care a trecut in penultimul act de Anna-Lena Friedsam (213 WTA), scor 6-1, 7-5.Parcursul excelent al Anei Bogdan la ... citeste toata stirea