Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 18:55 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 19:21Andrea Mandorlini, antrenorul alaturi de care CFR Cluj spera sa-si recapete suprematia in Liga 1, a fost prezentat oficial in Gruia. Tehnicianul in varsta de 62 de ani a sustinut prima sa conferinta de presa vineri, in care a atins mai multe subiecte legate de viitorul "feroviarilor".Mandorlini, care a luat eventul cu CFR Cluj in sezonul 2009-2010, a oferit detalii de la negocierile purtate ... citeste toata stirea