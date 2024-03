VIDEO Andrea Miklos s-a calificat in semifinalele probei de 400 m la Campionatele Mondiale in sala de la Glasgow

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 01 martie 2024, 17:26 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 18:00Andrea Miklos (24 de ani) s-a calificat in semifinale cu al optulea timp, 52,17 s, si vineri seara, de la 22:58, lupta pentru prezenta in finala, la CM indoor din Scotia.Andrea Miklos a alergat vineri dimineata, prima zi a Campionatelor Mondiale in sala de la Glasgow, in seriile probei de 400 m, distanta pe care a alergat-o de aceasta data in 52,17 s. Timpul de referinta al romancei ... citește toată știrea