Articol de Marius Margarit, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 13:40 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 14:06Fundasul central al nationalei Romaniei, Andrei Burca (30 de ani), a vorbit, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Kosovo (programat marti seara) din preliminariile EURO 2024, despre cum felul in care fotbalistii nationalei trebuie sa se invete sa joace sub o anumita presiune.Romania continua parcursul din preliminariile ... citeste toata stirea