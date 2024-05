VIDEO Andrei Nicolescu, atacat verbal la sosirea la stadion, inainte de Dinamo - UTA

Articol de Sergiu Alexandru, Remus Dinu, Valentin David (video), Carmen Dumitru, George Nistor - Publicat duminica, 12 mai 2024, 20:16 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 21:02Inainte de Dinamo - UTA, meciul care ii poate retrograda pe "caini", fanii lui Dinamo s-au razboit cu sefii.Cine ramane in Superliga, cine pica in Liga 2 * CALCULE la retrogradare in timp realIn ziua care inchide oficial play-out-ul, Gazeta Sporturilor va avea 13 reporteri, operatori si fotoreporteri pe cele 5 ... citește toată știrea