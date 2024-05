VIDEO Andrey Rublev l-a eliminat pe Carlos Alcaraz in "sferturile" de la Madrid! Reactia rusului: "Aici a fost cheia!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat joi, 02 mai 2024, 00:02 / Actualizat joi, 02 mai 2024 01:07Andrey Rublev (locul 8 ATP, 26 de ani) l-a eliminat pe Carlos Alcaraz (locul 3 ATP, 20 de ani) din faza sferturilor de finala ale turneului de la Madrid in trei seturi: 4-6, 6-3 si 6-2. Confruntarea dintre cei doi tenismeni a durat doua ore si un minut.Jucatorul rus a avut in partida un prim serviciu mai solid decat cel al sportivului iberic. Andrey Rublev a expediat 5 asi, in timp ce Carlos ... citește toată știrea