VIDEO Anghel Iordanescu a dat verdictul dupa FCSB - Craiova: "Ne lasa sa credem ca se bate la campionat"

Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video), Romeo Ene - Publicat luni, 08 aprilie 2024, 12:10 / Actualizat luni, 08 aprilie 2024 12:30Anghel Iordanescu (73 de ani), fostul selectioner al Romaniei, a fost prezent pe Arena Nationala. la FCSB - Universitatea Craiova 2-0 si a comentat in stil propriu succesul aproape decisiv obtinut de trupa lui Charalambous in lupta pentru titlu.Ros-albastrii s-au impus fara probleme, scor 2-0 si au luat un avans considerabil in lupta pentru titlu. In ... citește toată știrea