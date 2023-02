VIDEO Anghel Iordanescu il avertizeaza pe Mutu: "Are nevoie de 3-4 jucatori noi pentru titlu"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 23:08 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 23:09Rapid - FCU Craiova 1-2 | Anghel Iordanescu a criticat evolutia alb-visiniilor, carora le recomanda 3-4 transferuri in cazul in care vor sa se lupte la titlu."Ma asteptam la altceva de la Rapid, in seara asta doar *peluza braziliana*, *peluza samba* a jucat la ei. Rapidul a avut o prestatie mai stearsa, mai modesta, oamenii de baza n-au dat randament, si ... citeste toata stirea