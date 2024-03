VIDEO Anthony Joshua l-a nimicit pe Francis Ngannou in runda a doua a meciului din Arabia Saudita

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 09 martie 2024, 13:23 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 14:21Anthony Joshua l-a spulberat pe Francis Ngannou intr-un meci care s-a desfasurat in Arabia Saudita, la Riyadh. Camerunezul nu a avut nicio sansa in fata lui Joshua, desi se ridicase la nivelul lui Tyson Fury intr-o partida anterioara.Joshua nu a stat la discutii cu Ngannou si l-a facut KO in runda a doua. Englezul l-a pus la pamant de trei ori pe Ngannou, iar o directa de dreapta a ... citește toată știrea