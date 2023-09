Articol de Vlad Nedelea, Catalin Stroia, Andrei Furniga (video) - Publicat sambata, 16 septembrie 2023, 00:04 / Actualizat sambata, 16 septembrie 2023 00:26FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, pe Arena Nationala, scor 1-0, intr-un duel din runda cu numarul 9 din Superliga. Adrian Mititelu Jr. a transmis ca a pregatit o prima dubla pentru victoria de vineri.Adrian Mititelu Jr. a intarit ideea ca FCU Craiova vrea sa ajunga in play-off in acest sezon.DINAMO - FCU CRAIOVAGol fabulos in Dinamo - ... citeste toata stirea