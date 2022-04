VIDEO Apropiatul lui Putin, accident la hochei * Ce a patit Aleksandr Lukasenko, presedintele Belarusului

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 aprilie 2022, 10:34 / Actualizat duminica, 10 aprilie 2022 11:30Aleksandr Lukasenko, presedintele din Belarus, a suferit un accident in timpul unui meci de hochei de amatori.Presedintele de 67 de ani este un impatimit al sportului. Dupa ce a jucat fotbal, la care a renuntat din cauza unei accidentari la genunchi, acesta s-a orientat catre hochei, fiind acum conducatorul unei echipe de amatori, in care joaca in mod constant.RAZBOI IN UCRAINACum ... citeste toata stirea