VIDEO Ar fi fara precedent * Cum vrea sa sarbatoreasca Gigi Becali castigarea campionatului: "Dau comanda sa ajunga pana la sinele de tren!"

Articol de Andrei Petrescu, Valentin David (video), Romeo Ene - Publicat vineri, 01 martie 2024, 13:30 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 14:59Gigi Becali (65 de ani) a anuntat cum va sarbatori in cazul in care FCSB va castiga titlul dupa o pauza de 9 ani. Patronul ros-albastrilor s-a distrat si a anuntat ca va fi un eveniment istoric.FCSB este lider detasat in Superliga, iar patronul echipei considera ca nu mai poate pierde titlul. Mai mult decat atat, conducatorul FCSB-ului stie deja cum ... citește toată știrea