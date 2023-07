Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 16:44 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 18:24Bielorusa Aryna Sabalenka (25 de ani, #2 WTA) este in semifinalele Wimbledon. Ea a depasit-o clar pe Madison Keys(28 de ani, #18 WTA) scor 6-2, 6-4 in o ora si 26 de minute. S-a calificat in a treia semifinala de Grand Slam din acest an.Semifinalele Wimbledon 2023 sunt: Aryna Sabalenka - Ons Jabeur (6 WTA, 28 de ani) si Elina Svitolina - Marketa VondrousovaA doua zi a sferturilor de ... citeste toata stirea