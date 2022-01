VIDEO Ashleigh Barty, campioana la Adelaide * Start excelent de sezon pentru liderul mondial

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 09:06 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 09:45Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a cucerit duminica dimineata titlul de la Adelaide. Australianca a invins-o in ultimul act pe kazaha Elena Rybakina (22 de ani, 14 WTA), scor 6-3, 6-2.La primul turneu dupa US Open, liderul mondial Ashleigh Barty reuseste deja sa castige un trofeu. Cea mai valoroasa jucatoare a lumii s-a impus fara drept de apel in fata Elenei Rybakina, cucerind astfel ... citeste toata stirea