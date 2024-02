VIDEO Atacant cu meciuri in nationala pentru Dinamo! * "Cainii" merg pe modelul lui Dan Sucu

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 08 februarie 2024, 17:38 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 19:10Dinamo testeaza filiera Kosovo, dupa succesul Rapidului, si se afla in negocieri cu atacantul Astrit Selmani (26 de ani), ultima oara in Israel, la Hapoel Beer Sheva.Asemenea celor de la Rapid, care au transferat 3 fotbalisti kosovari in acest sezon (Rrahmani, Hasani, Krasniqi), Dinamo s-a orientat si ea spre un fotbalist din Kosovo.Astrit Selmani, liber de contract dupa ... citește toată știrea