VIDEO Au incercat sa-si arate entuziasmul, dar nu prea le-a iesit * Cum s-a filmat Valeriu Iftime, dupa ce FC Botosani s-a salvat

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 25 mai 2024, 10:22 / Actualizat sambata, 25 mai 2024 10:39FC Botosani continua in Superliga, dupa o dubla victorie cu CS Mioveni (1-0 in tur, 1-0 in retur), iar dupa meciul de vineri seara, patronul Valeriu Iftime a sarbatorit succesul.Fotbalistii si staff-ul lui Bogdan Andone au petrecut in vestiar, in timpe ce finantatorul Valeriu Iftime a incercat sa sarbatoreasca victoria alaturi de apropiati si de staff-ul PNL din campania electorala. ... citește toată știrea