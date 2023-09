Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 11:32 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 13:03Perechea formata din Mara Gae (17 ani, Romania) si Anastasiia Gureva (18 ani, Rusia) a castigat finala de junioare la dublu de la US Open, in fata perechii japoneze Sara Saito/Nanaka Sato, scor 1-6, 7-5, 10-8.Mara Gae continua astfel forma de vis, incununata cu un titlu de Grand Slam. In urma cu doua luni, ea devenea campioana europeana U18 la dublu, alaturi de Cara Maria ... citeste toata stirea