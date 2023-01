video Baiaram a inceput recuperarea: imagini noi cu fotbalistul lui CSU Craiova

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 18:25 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 18:58Stefan Baiaram (20 de ani, mijlocas ofensiv) de la CS Universitatea Craiova a inceput recuperarea dupa operatia la genunchi.Intr-un video postat de fotbalist pe Instagram se poate vedea ca face deja exercitii de recuperare. El va lipsi aproximativ o luna si jumatate de pe gazon.View this post on Instagram A post shared by Baiaram Stefan (@baiaram_stefan)"Stefan Baiaram a avut parte de o ... citeste toata stirea