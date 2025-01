VIDEO Baiatul magicianului Robert Tudor face show la juniorii Rapidului! Ce spune despre Sucu si Mircea Lucescu: "Mi se zbarleste parul pe mine"

Articol de Andrei Craitoiu, Valentin David (video) - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 18:05 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 18:05Rapid are un mic magician in curte! Vorbim de David Tudor (9 ani), baiatul adevaratului magician Robert Tudor. Pustiul joaca la juniorii Rapidului si nu e meci in care sa nu marcheze."A avut meci de curand, a dat doua goluri si au castigat!", spune Robert. Care abia asteapta sa-l vada pe cel mic crescand si sa ajunga sa debuteze pe gazonul din Giulesti ... citește toată știrea