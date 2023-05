Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 28 mai 2023, 22:53 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 23:01Jucatorii si staff-ul celor de la U-BT Cluj-Napoca au sarbatorit in mare stil cucerirea celui de-al treilea titlu consecutivin campionatul national de baschet.Dupa 70-59 in meciul 6 al finalei cu CSM Oradea, U-BT a devenit pentru a saptea oara in istorie campioana a Romaniei la baschet masculin.La finalul partidei, baschetbalistii lui Mihai Silvasan au dat startul petrecerii. ... citeste toata stirea