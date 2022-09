VIDEO Banel Nicolita a retrait momentul autogolului de pe Santiago Bernabeu: "Ma uitam la meciul din Liga 1 si ma gandeam: *Ba, copie fidela*"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 14 septembrie 2022, 12:47 / Actualizat miercuri, 14 septembrie 2022 13:22Autogolul lui Valerica Gaman (33 de ani) din CFR Cluj - CSU Craiova 2-0 i-a amintit lui Banel Nicolita (37) de golul pe care l-a inscris in propria-i poarta in meciul dintre Real Madrid si Steaua din 2006.CFR Cluj a castigat derby-ul rundei 10 din SuperLiga, 2-0 cu CS Universitatea. Scorul final a fost stabilit de Valerica Gaman, care si-a trimis mingea in propria poarta dupa ce a ... citeste toata stirea