VIDEO | Barcelona a facut scor cu Bilbao, Sevilla a castigat derby-ul cu Betis! Toate rezumatele de duminica din LaLiga

Barcelona isi ragaseste stralucirea cu Xavi pe banca. Echipa catalana a facut spectacol si scor cu Bilbao, intr-o zi in care Sevilla a castigat derby-ul cu Betis.Barcelona arata din nou ca o echipa mare. Catalanii au invins-o fara drept de apel pe Bilbao si au reusit sa inscrie pentru al treilea meci la rand de patru. In prima parte, doar Aubameyang a reusit sa marcheze, dupa ce lovitura de cap a lui Pique fusese aparata. Echipa lui Xavi s-a dezlantuit in final gratie lui Dembele. Francezul a ... citeste toata stirea