VIDEO | Barcelona, victorie incredibila in fata rivalei Atletico, Real a trecut la limita de Granada! Toate rezumatele zilei din La Liga AICI

Ziua de duminica din La Liga a oferit un savuros derby Barca - Atletico, alaturi de alte trei partide.Real Madrid s-a descurcat fara Benzema accidentat si Vinicius suspendat. Pe teren propriu cu Granada salvatorul trupei lui Ancelotti a fost Asensio care a marcat cu o executie superba.A fost primul gol in La Liga in acest an pentru spaniol. Real si-a marit avansul in fruntea clasamentului. Galacticii au sase puncte peste locul 2 Sevilla.Barcelona a renascut dupa transferurile de senzatie din ... citeste toata stirea