Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 03 septembrie 2023, 22:11 / Actualizat duminica, 03 septembrie 2023 22:11Mihaita Esiganescu, din barca de 4 rame, si Marian Enache, din cea de 4 vasle, prefateaza intrarea in concurs la Campionatele Mondiale de la Belgrad si evalueaza ce inseamna calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.Luni intra in concurs la Belgrad alte barci "tricolore", care tintesc in prima faza avansarea in concurs, etapa cu etapa, vizand in final biletul pentru ... citeste toata stirea