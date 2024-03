VIDEO Bataie la Dedulesti intre ultrasii celor de la UTA si U Cluj * Imagini scandaloase

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 08 martie 2024, 19:41 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 19:55Ultrasii celor de la UTA si U Cluj s-au batut astazi, in drum spre Bucuresti. Echipele lor joaca meciuri decisive pentru calificarea in play-off.Dinamo - UTA si FC Voluntari - U Cluj se joaca astazi, de la ora 20:00, in ultima runda a sezonului regular din Superliga. Ultrasii celor doua formatii oaspete au batut drum lung pentru a-si sustine echipele, dar au produs incidente in ... citește toată știrea