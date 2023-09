Articol de Vlad Nedelea, Andrei Furniga (video) - Publicat luni, 18 septembrie 2023, 13:54 / Actualizat luni, 18 septembrie 2023 13:54FCSB s-a impus pe terenul celor de la Farul, scor 1-0, in runda #9 din Superliga. Din cauza programului incarcat, Gigi Becali a precizat ca urmeaza sa faca modificari in primul "11".Intr-un dialog cu jurnalistii, Becali a precizat astazi ca vor fi modificari in formula de start pe care ros-albastrii o vor alcatui etapa viitoare, cu Hermannstadt. Patronul FCSB ... citeste toata stirea