VIDEO Becali exclude transferul unei vedete din Superliga: "Nu am ce sa fac cu el"

Articol de Andrei Petrescu, Adrian Duta, Razvan Petrescu (video) - Publicat luni, 22 aprilie 2024, 12:09 / Actualizat luni, 22 aprilie 2024 12:19Gigi Becali, patronul de la FCSB, exclude transferul lui Juan Bauza, mijlocasul ofensiv de la FCU Craiova.Becali il considera pe argentinian drept un jucator bun. Insa e deranjat de un aspect privind jocul lui: nu face faza defensiva.Gigi Becali: "Nu am ce sa fac cu Bauza""Cu Bauza nu am ce sa fac. E bun, dar nu am ce face cu el. El nu face ... citește toată știrea