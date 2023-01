VIDEO Becali l-a facut "derbedeu", acum spune ce s-a intamplat la FCSB: "Eram copil si puneam la suflet"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 13:15 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 13:15Alexandru Tudorie (26 de ani), atacantul lui Sepsi, a oferit un amplu interviu Gazetei in care a vorbit, printre altele, despre experienta de la FCSB (2015-2017).Interviul integral cu Tudorie, AICI!Tudorie isi aduce aminte de criticile venite dinspre patronul Gigi Becali si dezvaluie cat de fragil era din punct de vedere psihic in perioada petrecuta in Capitala.VIDEO. Alexandru Tudorie: ... citeste toata stirea