Cristiano Bergodi (58 de ani) a ajuns astazi in Romania si urmeaza sa semneze cu Rapid.Italianul s-a intors ca antrenor la o echipa din SuperLiga, dupa ce la finalul sezonului trecut s-a despartit de Sepsi Sf. Gheorghe. Cristiano s-a inteles cu Rapid si astazi va semna contractul. El vine in locul lui Adrian Mutu, care a plecat la Neftchi Baku.