video Bergodi, mai entuziasmat ca niciodata: "Putem face lucruri mari!" + Intrebarea care i-a schimbat tonul: "Vrajeala!"

Articol de Adrian Jitea, Raed Krishan (video) - Publicat sambata, 10 februarie 2024 23:54 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 00:35Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, in Gruia, si a devenit principala urmaritoare a liderului FCSB. Cristiano Bergodi, antrenorul gruparii giulestene, a fost mai fericit ca niciodata.Cristiano Bergodi are un start perfect de an 2024. Rapid a castigat toate cele 4 meciuri jucate, iar antrenorul giulestenilor a avut numai cuvinte de lauda la adresa ... citește toată știrea