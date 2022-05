VIDEO Bianca Andreescu, in mare forma la Madrid! A invins-o cu 6-1, 6-1 pe finalista de la Australian Open

Articol de GSP - Publicat duminica, 01 mai 2022, 14:25 / Actualizat duminica, 01 mai 2022 14:57Bianca Andreescu (21 de ani, 111 WTA) s-a calificat, astazi, in optimile turneului WTA de la Madrid. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti a invins-o in minimum de seturi, 6-1, 6-1, pe Danielle Rose Collins (28 de ani, 8 WTA), dupa un meci care s-a incheiat dupa doar o ora si 10 minute.Bianca Andreescu a revenit in circuit la Stuttgart, in urma cu doua saptamani, dupa o absenta de jumatate de ... citeste toata stirea