VIDEO Bogdan Grad a debutat cu o victorie in UFC: "Sunt foarte mandru sa am doua tari puternice in spate, Romania si Austria"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 02 februarie 2025, 14:48 / Actualizat duminica, 02 februarie 2025 15:47Bogdan Grad (29 de ani) a castigat la debutul sau in UFC, contra lui Lucas Alexander, prin KO tehnic, in runda a doua.Bogdan Grad a luptat pe 27 august 2024 in Contender Series, o serie de gale organizate de Dana White, presedintele UFC, iar meciul castigat impotriva americanului Michael Aswell a impresionat pe toata lumea.Astfel, Bogdan Grad, roman care lupta sub ... citește toată știrea