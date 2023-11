Articol de Catalin Stroia - Publicat vineri, 03 noiembrie 2023, 17:06 / Actualizat vineri, 03 noiembrie 2023 17:23Cristi Borcea, fostul finantator al lui Dinamo, a rememorat un episod de pomina ce l-a avut in prim-plan pe Gabi Tamas, fotbalistul proaspat retras din activitate.Cunoscut pentru viata sa extrasportiva agitata, Tamas a fost in prim plan intr-un scandal in urma caruia Borcea a fost nevoit sa trezeasca in miez de noapte pentru a rezolva o incurcatura in care intrase fostul fundas ... citeste toata stirea