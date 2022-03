VIDEO Brittney Griner, vedeta baschetului american, retinuta pe un aeroport de langa Moscova: "Incercam sa o aducem acasa"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 martie 2022, 22:29 / Actualizat sambata, 05 martie 2022 23:02Brittney Griner (31 de ani), una dintre cele mai bune baschetbaliste ale lumii in ultimul deceniu, se afla in custodia autoritatilor de la Moscova, dupa ce in bagajul ei ar fi fost descoperite urme de ulei de hasis.Autoritatile ruse au emis astazi un comunicat prin care informeaza ca o jucatoare de baschet cu origini americane a fost retinuta in luna februarie, pe un aeroport de langa Moscova, ... citeste toata stirea