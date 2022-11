VIDEO Burca face un pas in fata: "Mi-e ciuda! Nu mai avem voie sa facem asta in preliminarii!"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 17 noiembrie 2022, 21:40 / Actualizat joi, 17 noiembrie 2022 21:41Romania - Slovenia 1-2 | Andrei Burca (29 de ani) a spus lucrurilor pe nume la finalul partidei si a tras un semnal de alarma dupa jocul foarte modest din prima repriza."As putea sa gasesc scuze, dar nu-mi place. Sunt multi jucatori tineri care au avut parte de debut in aceasta seara. Mi-e ciuda, pentru ca trebuia sa jucam de la inceput cum am jucat in repriza ... citeste toata stirea