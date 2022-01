Razvan Marin a jucat tot meciul aseara, cu Bologna. Cagliari a castigat in prelungiri, dar ramane in zona fierbinte a clasamentului.Cu Razvan Marin integralist, Cagliari a castigat meciul de acasa, cu Bologna. Bellanova putea sa o duca in avantaj pe Cagliari inca din startul meciului. Scorul a fost deschis insa de Bologna, in debutul reprizei secunde. Orsolini a executat perfect o lovitura ... citeste toata stirea