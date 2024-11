VIDEO "Calificareee!" * Pustii lui Hagi au intrat in turul 3 al UEFA Youth League. Urmeaza un meci cat o finala

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 06 noiembrie 2024, 16:34 / Actualizat miercuri, 06 noiembrie 2024 16:57Farul Constanta U19 s-a calificat in turul 3 al UEFA Youth League, in play-off-ul campioanelor! Constantenii au tremurat serios pentru aceasta calificare. Au pierdut astazi in Serbia, pe terenul celor de la IMT U19, scor 0-1, insa au obtinut calificarea datorita rezultatului din tur, 2-0. Urmeaza duelul cu Lokomotiva Zagreb, un meci cat o finala. In cazul in care ii elimina pe ... citește toată știrea