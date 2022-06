video Campioana de la Roland Garros n-a uitat de razboiul din Ucraina: "Vreau sa spun ceva" * Toata arena a inceput sa aplaude!

Articol de GSP - Publicat sambata, 04 iunie 2022, 18:45 / Actualizat sambata, 04 iunie 2022 18:55Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) este campioana de la Roland Garros 2022, dupa 6-1, 6-3 in finala cu Cori Gauff (18 ani, 23 WTA). Poloneza a purtat o brosa in culorile Ucrainei si a inclus in discursul de la final o fraza despre razboiul din tara vecina."Vreau sa spun ceva si despre razboiul din Ucraina, ramaneti puternici, pentru ca razboiul este inca acolo. Am sperat ca situatia se va imbunatati, ... citeste toata stirea