Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 16:07 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 16:25Proaspat campioana la US Open in competitia de dublu a junioarelor, romanca Mara Gae a revenit in cursul zilei de luni in tara. Jucatoarea de 17 ani si-a spus trairile dupa performanta deosebita realizata la New York.In continuare euforica dupa titlul cucerit la Flushing Meadows, Mara Gae a abordat extrem de relaxata intalnirea cu presa de pe aeroport.US ... citeste toata stirea