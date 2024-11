VIDEO "Cand spui Hermannstadt, spui Maldarasanu!" * O voce din echipa Sibiului iese in fata: "E creatia lui!"

Articol de Remus Dinu, Valentin David (video) - Publicat marti, 05 noiembrie 2024, 13:41 / Actualizat marti, 05 noiembrie 2024 15:48Ianis Stoica, 21 de ani, unul dintre oamenii de baza de la Hermannstadt, cere ca vestiarul sa se uneasca in jurul lui Marius Maldarasanu, intr-o perioada in care sibienii traverseaza o criza profunda. Antrenorul e strans cu usa de ultimele rezultate, care au dus echipa pe locul 15 in Superliga.Intr-o perioada tulbure pentru Hermannstadt, marcata de rezultate ... citește toată știrea