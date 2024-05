VIDEO Canelo si-a pastrat centurile unificate la supermijlocie! Momentul care a schimbat soarta luptei cu invincibilul Munguia

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 05 mai 2024, 14:22 / Actualizat duminica, 05 mai 2024 14:24Canelo Alvarez (33 de ani) l-a invins prin decizie unanima pe Jaime Munguia (27 de ani) si a ramas in posesia centurilor unificate la categoria supermijlocie.Canelo Alvarez, considerat de multi specialisti boxerul deceniului, a obtinut inca o victorie importanta. A ajuns la 61 de meciuri castigate din 65 de tentative. A pierdut doar in doua randuri, in fata lui Floyd Mayweather Jr. si ... citește toată știrea