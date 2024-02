VIDEO Canotorii lotului national, lectii pentru copii * Simona Radis: "M-am bucurat foarte mult de energia lor. Sper ca i-am inspirat"

Articol de Luminita Paul, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 16:21 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 16:27Componentii lotului national Simona Radis, Ioana Vrinceanu, Adriana Adam, Iuliana Buhus, Stefania Petreanu, Florin Lehaci, Stefan Berariu si Florin Artene i-au indrumat pe micutii de la centrul Asociatiei "Ana si copiii" spre primi lor pasi in canotaj. Nu pe apa, ci pe ergometru.Lotul national de canotaj se afla din noiembrie 2023 in cantonament in ... citește toată știrea