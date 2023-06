Articol de Vlad Nedelea - Publicat duminica, 28 mai 2023, 12:08 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 13:05Vicecampioana Romaniei si-a programat reunirea la jumatatea lunii iunie, iar dupa vizita medicala si cateva zile de pregatire in baza, jucatorii si staff-ul vor merge in Olanda pentru un cantonament de 10 zile.FCSB a ratat din nou sansa de a stopa seria de seceta in ceea ce priveste titlul de campioana. Din nou in etapa a 9-a s-a oprit speranta ros-albastrilor de a triumfa din nou in Liga ... citeste toata stirea