Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 09:07 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 09:43Roland Niczuly (28 de ani), capitanul lui Sepsi, a avut un discurs dur dupa infrangerea dura suferita cu FCSB, scor 2-5.Portarul echipei covasnene a ramas marcat de meciul cu ros-albastrii. Este doar a doua oara in cariera cand primeste 5 goluri in Liga 1. Prima data se intampla in 2017, cand Sepsi pierdea cu 1-5 in fata lui FC Botosani.Sepsi - ... citeste toata stirea