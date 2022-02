VIDEO Capitolul la care Reghe se lauda ca ii da clasa lui Mutu: "Nu e la nivelul meu. Sunt bun rau, Champions League!"

Articol de GSP - Publicat luni, 21 februarie 2022, 17:28 / Actualizat luni, 21 februarie 2022 18:34Laurentiu Reghecampf, antrenorul celor de la CSU Craiova, se lauda cu abilitatile sale de bucatar si spune ca Adrian Mutu nu se apropie de nivelul lui la acest capitol."Briliantul" a pregatit formatia de rezerve a celor de la Al-Wahda in intervalul iulie 2018 - ianuarie 2020, unde antrenor la prima echipa era Laurentiu Reghecampf. Cei doi au locuit o buna perioada de timp in aceeasi casa, in ... citeste toata stirea