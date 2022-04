VIDEO Carlos Alcaraz scrie istorie in ATP, la doar 18 ani! A invins campionul en-titre si e in finala la Miami

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 aprilie 2022, 09:34 / Actualizat sambata, 02 aprilie 2022 10:09Carlos Alcaraz (18 ani, 16 ATP) s-a calificat in aceasta dimineata in prima finala Masters a carierei. Spaniolul l-a invins in doua seturi stranse pe polonezul Hubert Hurkacz (25 de ani, 10 ATP), campionul en-titre al turneului din Florida, scor 7-6(5), 7-6(2). Alcaraz se pregateste acum pentru marele meci contra lui Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP).Tenisul mondial va fi pe maini bune si dupa ... citeste toata stirea