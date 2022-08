VIDEO Cate un "covrig" pe meci * Dupa Serena, Emma Raducanu a mai spulberat o campioana de Grand Slam la Cincinnati

Articol de GSP - Publicat miercuri, 17 august 2022, 22:36 / Actualizat miercuri, 17 august 2022 22:45Emma Raducanu (19 ani, 13 WTA) a invins-o pe Victoria Azarenka (33 de ani, 22 WTA), scor 6-0, 6-2, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Cincinnati.In turul urmator, Emma Raducanu o va infrunta pe americanca Jessica Pegula (8 WTA):Emmei Raducanu ii prieste hard-ul american. Campioana de la US Open 2021 are un sezon mult sub asteptari. Odata ajunsa la Cincinnati, jocul ... citeste toata stirea